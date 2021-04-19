Более миллиона человек планируют собрать на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Акция в 2021 году пройдет на свежем воздухе и без особых ограничений Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В День Победы, 9 мая 2021 года, в Северной столице пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Точное количество участников пока еще неизвестно, но предполагается, что по Невскому проспекту пройдут более миллиона человек, как и два года назад.

- Вся информация о точном количестве участников будет известна после того, как подадим заявку в администрацию города (делается это за две недели до мероприятия – прим. ред.). В ней укажем количество участников, как и в 2019 году, - рассказал корреспонденту «КП» руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

Согласуют ли власти города эту цифру, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, пока непонятно. В 2020 году из-за коронавируса акцию пришлось провести в онлайн-формате.

Уже известно, что в этом году почтить память участников Великой Отечественной войны смогут, как и в доковидные времена, на свежем воздухе, пройдя по Невскому проспекту. Начнется шествие ориентировочно в 15.00. Участников будут собирать у площади Восстания. Никаких особых ограничений пока не планируется. Но организаторы просят не выходить тем, у кого будет не очень хорошее самочувствие.