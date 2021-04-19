Уровень безработицы в Петербурге снизился более чем в 2 раза

Уровень безработицы серьезно снизился в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизился более чем в 2 раза уровень безработицы по сравнению с сентябрем 2020 года. По данным Смольного, тогда в городе числились официально нетрудоустроенными 108 тысяч человек. Напомним, в прошлом году власти даже жаловались на нехватку мигрантов для рабочей силы. Теперь же, к лету 2021-го ситуация куда лучше, как раз к 30-летнему юбилею службы занятости.

- На сегодняшний день в городе безработных около 47 тысяч, и это число ежедневно уменьшается. Пандемия принесла большие трудности, но вместе с тем ускорила процесс цифровизации работы службы занятости. Организация начала оказывать услуги дистанционно, - цитируют губернатор Северной столицы в пресс-службе Смольного.

К слову, именно 30 лет назад Петербург стал регионом-первопроходцем, где разрабатывали закон о занятости населения. В итоге этот документ стал фундаментом всех остальных законодательных инициатив России.