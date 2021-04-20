Петербурженка через соцсети узнала о судьбе брата, пострадавшего при пожаре на улице Седова

Мужчина пострадал при пожаре на улице Седова. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/idfarber

Мужчина серьезно пострадал при пожаре на улице Седова. Инцидент произошел вечером понедельника, а на тушение огня сотрудникам МЧС понадобилось около часа. За происходящим из окон соседних домов наблюдали местные жители.

- Вынесли мужчину без сознания, через минут 30 пребывания в машине скорой помощи, перегрузили на носилках в реанимацию, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Оказалось, что пострадавшего мужчину искали его родные. Узнать, что с ним случилось, удалось только через соцсети.

- Спасибо. Про брата узнала из новостей группы. Надышался химией - в реанимации. Больше даже не пожар был - тлело все, - написала сестра мужчины в комментариях.

По данным МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Седова, дом 160, поступило в 20:22. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 18 квадратных метров. В 21:24 пожар был ликвидирован.