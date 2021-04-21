Снега не будет: до +8 градусов и с дождем обещают в Петербурге 21 апреля

Дождь обещают в Петербурге 21 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Природа все-таки сжалилась над петербуржцами и решила не «радовать» их поздним апрельским снегом. Но прогноз синоптиков, которые говорили о похолодании и ухудшении погоды, сбылся -дожди в Петербурге будут.

- 21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток не поднимется выше +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7 утра в городе штиль – скорость ветра равна нулю. Контрольные термометры показывают +6,4 градуса, давление составляет 757,8 мм ртутного столба, а влажность держится на уровне всего 58%.