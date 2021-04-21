Агрессивного отца, сломавшего руку 11-летнему мальчику на детской площадке в Петербурге, осудили на 2 года колонии

Суд Петербурга отправил в колонию мужчину, побившего мальчика на детской площадке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 21 апреля 2021 года, суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины, который сломал руку 11-летнему мальчику, разнимая драку парнишки со своим сыном. Инцидент произошел 5 декабря 2020 года на детской площадке у дома 70/2 по проспекту Просвещения.

- 10-летний сын подсудимого подрался с 11-летним мальчиком. Однако мужчина решил жестко вмешаться в потасовку детей. Он схватил оппонента сына, поднял его за шиворот и кинул на землю, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Очевидцы рассказывали, что сын мужчины сам задирал детей на площадке. А отец вступился за него, когда заметил, что сын проигрывает в бою. В итоге пострадавшему мальчику даже потребовалась операция.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по иску представителя потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере более 143 тысяч рублей.