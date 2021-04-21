Момент жесткого ДТП "КамАЗа" и семи машин под Петербургом попал на видео

На видео попало жесткое ДТП с "КамАЗом" и семью авто на Мурманском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

На видео попал момент жесткой аварии на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом с участием "КамАЗа" и семи автомобилей. В третьем часу дня среды, 21 апреля 2021 года, самосвал ехал в потоке машин в сторону города. Однако, когда все остановились перед светофором, "КамАЗ" не смог и снес стоящие впереди авто.

На видео можно рассмотреть, что самосвал начал сносить все на своем пути. При этом водитель старался увезти машину на обочину, чтобы минимизировать жертвы. По предварительным данным полиции, все произошло из-за отказа тормозов у "КамАЗа".

- Если бы он не ушел на обочину, было бы больше жертв! Так что если и правда тормоза отказали, водитель молодец, - отметил пользователь сети.

Известно, что в аварии пострадали два водителя. Они получили травмы средней тяжести. Других пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС, которые проводят проверку.