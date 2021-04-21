Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» закрыли на выход во время незаконной акции протеста в Петербурге

В Петербурге закрыли на выход две центральные станции метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге закрыли станции метрополитена «Адмиралтейская» и «Невский проспект» во время четвертой по счету незаконной акции протеста. В вестибюли только пускают пассажиров, а на выход двери закрыты. Тем временем толпа протестующих двинулась с Медного всадника по центру города. Люди идут по тротуару, провокаций и нарушений ПДД пока что нет.

Протестующие уходят от памятника Медному всаднику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, людям не удалось собраться на Дворцовой площади, ее заблаговременно обставили силовиками, уборочной техникой и многочисленными заборами.