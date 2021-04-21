4,5 тысячи человек вышли на четвертую незаконную акцию протеста в Петербурге

Полиция сообщила о 4,5 тысячи участников незаконной акции протеста в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным МВД, на четвертую по счету незаконную акцию протеста в Санкт-Петербурге вышли около 4,5 тысячи человек. Толпе не удалось собраться у Дворцовой площади и ЗакСобрания. Лишь на Сенной люди задержались и выкрикивали лозунги с включенными фонариками. Там-то и начались массовые задержания. К 21:00 площадь полностью зачистили, протестующие расходятся по другим улицам центра города.

На Сенной площади массовые задержания. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Полицейские обеспечивают охрану правопорядка и разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти. Сотрудники МВД предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.