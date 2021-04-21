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Происшествия21 апреля 2021 20:34

Массовые задержания протестующих начались на Сенной площади в Петербурге

На точку приехали силовики из разных ведомств, людей пытаются вновь отогнать
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Силовики массово задерживают протестующих на Сенной площади.

Силовики массово задерживают протестующих на Сенной площади.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики массово задерживают участников незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге, которые переместились к Сенной площади к 20:30. Напомним, изначально людям не удалось собраться у Дворцовой, а после – у ЗакСобрания. У Исаакиевского собора пошли первые задержания протестующих, но только единичные. Теперь же полиция и Росгвардия действуют активнее.

Участники незаконной акции протеста включили фонарики.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- На Сенную приехала полиция и Росгвардия, в районе большая пробка. Толпа на месте, пошли массовые задержания. Ведут цепочкой в автобусы и автозаки, в основном, все мирно, задержанные не сопротивляются,- передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Людей "пакуют" в автобусы и автозаки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, в центре Северной столицы вечером закрыли на выход две станции метрополитена и приостановили движение троллейбусов и трамвая.

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