Массовые задержания протестующих начались на Сенной площади в Петербурге

Силовики массово задерживают протестующих на Сенной площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики массово задерживают участников незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге, которые переместились к Сенной площади к 20:30. Напомним, изначально людям не удалось собраться у Дворцовой, а после – у ЗакСобрания. У Исаакиевского собора пошли первые задержания протестующих, но только единичные. Теперь же полиция и Росгвардия действуют активнее.

Участники незаконной акции протеста включили фонарики. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На Сенную приехала полиция и Росгвардия, в районе большая пробка. Толпа на месте, пошли массовые задержания. Ведут цепочкой в автобусы и автозаки, в основном, все мирно, задержанные не сопротивляются,- передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Людей "пакуют" в автобусы и автозаки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, в центре Северной столицы вечером закрыли на выход две станции метрополитена и приостановили движение троллейбусов и трамвая.