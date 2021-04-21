Соцсеть «Вконтакте» не смогла оспорить в суде штраф в 1,5 млн рублей за пост о незаконной акции протеста

Юристы "Вконтакте" не смогли оспорить многомиллионный штраф за пост с призывом выходить на незаконную акцию протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальная сеть «Вконтакте» не смогла оспорить решение суда о штрафе в 1,5 миллиона рублей за пост с призывом посетить незаконную акцию протеста. Напомним, требование Роспотребнадзора удалить публикацию одного из пользователей не выполнили в течение суток с момента получения уведомления. За это соцсеть и наказал Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Петербурга.

- ООО «ВКонтакте» просило постановление отменить в связи с отсутствием состава или снизить размер штрафа. Районный суд оставил постановление Мирового судьи без изменений, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Тем временем в Северной столице проходит четвертая по счету незаконная акция протеста в поддержку Алексея Навального, силовики массового задерживают людей.