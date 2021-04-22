Новым зампредседателя комитета имущественных отношений Петербурга стал Казбек Боллоев

Зампредом Комитета имущественных отношений стал Казбек Боллоев / Фото: Смольный

В Смольном произошли новые назначения. В четверг, 22 апреля 2021 года, заместителем председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга стал Казбек Боллоев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В комитете Казбек Боллоев будет координировать и контролировать деятельность управления по работе с задолженностью и отдела экономической безопасности, - пояснили в Смольном.

Ранее Казбек Боллоев работал исполнительным директором Цирка Чинизелли, расположенного на набережной реки Фонтанки. Также он занимался бизнесом в сферах грузового транспорта и общественного питания.

Напомним, ранее комитет по информатизации и связи возглавила Юлия Смирнова. Она сменила Владимира Тумарева, который был временным руководителем комитета после ухода Станислава Казарина, получившего должность вице-губернатора Петербурга.