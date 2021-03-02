Комитет по информатизации и связи Петербурга возглавила Юлия Смирнова

Новое назначение произошло в правительстве Петербурга 2 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые перестановки произошли в Смольном. 2 марта губернатор Санкт-Петербурга подписал распоряжение о назначении нового руководителя Комитета по информатизации и связи. Им стала Юлия Смирнова.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Юлии Смирновой на должность государственной гражданской службы Санкт Петербурга председателя Комитета по информатизации и связи, - сообщает Управление информации Смольного.

На этом месте Смирнова сменит Владимира Тумарева, который исполнял обязанности руководителя с приставкой «врио». До этого «цифровое» ведомство возглавлял Станислав Казарин, однако с января 2021 года он стал вице-губернатором Петербурга.

Сам Казарин в декабре 2019 года сменил Дениса Чамару, который за успехи в «цифровизации» Северной столицы был замечен Кремлем и ушел на повышение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.