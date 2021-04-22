Два человека погибли в массовом ДТП на внутреннем кольце КАД в Петербурге

Два человека погибли в жуткой аварии на КАД в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В жутком ДТП двух грузовиков и легковушки на 39-м километре внутреннего кольца КАД погибли два человека. Трагичную новость сообщили в ГУ МЧ России по Санкт-Петербургу. Спасатели уточнили, что оба скончавшихся находились в легковом автомобиле. Остальные участники аварии остались в живых, хотя одна из фур моментально загорелась при столкновении. К счастью, пожар оперативно потушили силами МЧС.

Один из грузовиков полностью выгорел. Фото: vk.com/spb_today

- С 18:30 из-за аварии было перекрыто движение на участке по всем полосам. К 19:30 сотрудникам дорожных служб удалось освободить четвертую полосу. Движение автомобилей открыто только с краю, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Судя по «Яндекс.Картам» на месте все еще остается длинная пробка.