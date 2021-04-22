Число больных коронавирусом уменьшилось на 9% за неделю в Петербурге

Количество зараженных коронавирусом уменьшилось на 9% за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество больных коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшилось на 9,27% по сравнению с прошлым четвергом. Об этом гласят новые данные от Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе. Для сравнения, 15 апреля инфекцией заразились 939 человек, а 22-го – 852. За этот же период серьезно снизилось количество выздоровевших – на 37,77%.

В Смольном говорят об улучшении эпидситуации. Поэтому власти возобновляют диспансеризацию в поликлиниках с 26 апреля. Однако спад второй волны пандемии все еще нестабилен.

- Высока вероятность нового роста распространения вируса. Массовая вакцинация населения города продолжается, но ее темпы пока недостаточно высоки для своевременного формирования коллективного иммунитета, чтобы противостоять возможной третьей волне пандемии, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.