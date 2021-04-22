В поликлиниках Санкт-Петербурга с 26 апреля возобновится диспансеризация

В Санкт-Петербурге приняли решение вернуть диспансеризацию в поликлиники из-за улучшения эпидситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возобновляется диспансеризация в поликлиниках. Губернатор Александр Беглов одобрил соответствующие изменения в главном «коронавирусном» постановлении городского правительства. Судя по документу, опубликованному на сайте Смольного, профосмотры и медобследования в больницах вернутся с 26 апреля 2021 года. К слову, в Ленобласти диспансеризацию хотят начать только с 1 июля, зато масштабную и мобильную.

- Решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением распространения коронавируса. Возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, - передает пресс-служба Смольного.

В комитете по здравоохранению считают, что возобновление диспансеризации поможет еще сильнее снизить уровень заболеваемости в Северной столице. При этом чиновники понимают, что дают дополнительную нагрузку медучреждениям.