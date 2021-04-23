Полиция рассказала, кто погиб в смертельном ДТП на КАД Петербурга

Три человека погибли в зажатой и сгоревшей между грузовиками "Ладе". Фото: Источник "КП-Петербург".

Полиция Петербурга рассказала, кто именно погиб в страшной аварии на КАД, произошедшей вечером 22 апреля. Жертвами ДТП оказались три, а не два человека, как сообщалось ранее. Установить это удалось только после тщательной работы экспертов - от раздавленной грузовиками и сгоревшей «Лады» фактически ничего не осталось. Все погибшие ехали в ней.

- Около 18:30 на 39-м километре внутреннего кольца гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с остановившимся в результате неисправности грузовиком МАЗ, после чего в легковую машину врезался тягач «Вольво». Произошло возгорание. Водитель ВАЗа, а также двое его пассажиров скончались, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника «Комсомольской правды», за рулем «Лады» сидел 30-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Петербург около года назад ради работы, но не имевший официальный регистрации. Кто были его пассажиры - устанавливается.

Известно, что машина по документам принадлежит 47-летней жительнице Пикалево.