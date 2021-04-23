37 человек умерли от коронавируса в Петербурге 23 апреля

Почти 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по пандемии в Санкт-Петербурге. Так, на утро пятницы, 23 апреля 2021 года, новый прирост зараженных вновь составил менее 700 человек. А вот число смертей увеличилось - за сутки скончались еще 37 пациентов.

- За сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 694 человека, скончались 37 и полностью выздоровели 1001, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

На сегодня за время пандемии официально коронавирус был выявлен у 410 768 горожан. Из них смогли побороть болезнь 367 807 петербуржцев. Инфекция унесла жизни 12 978 человек.

Накануне комздрав рассказал, что за неделю число больных коронавирусом петербуржцев уменьшилось на 9 процентов по сравнению с прошлым четвергом. В целом в Смольном говорят об улучшении эпидемической ситуации.

Также уже более 5 тысяч петербуржцев привились вакциной "ЭпиВакКорона". Однако в приоритете у горожан все же "Спутник V".