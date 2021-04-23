УЕФА официально назвал дополнительные матчи ЕВРО-2020, которые пройдут в Петербурге

Петербург проведет семь матчей ЕВРО-2020.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Исполком УЕФА (Европейский футбольный союз) официально объявил о переносе трех матчей группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Петербург. Ирландия не смогла гарантировать присутствие зрителей на трибунах и теперь расстается с Чемпионатом Европы.
- Матчи группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены в Санкт-Петербург, который уже принимает три матча группы B и четвертьфинал, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в Твиттере.
Встреча 1/8 финала, которую также планировали провести в Ирландии, перенесена в Лондон.
Таким образом, Петербург дополнительно получил право принять матчи Польша - Словакия, Швеция - Словакия, Швеция - Польша.
Футболистов этих сборных уже поприветствовал петербургский оргкомитет ЕВРО.
Теперь полное расписание игр ЕВРО-2020 на стадионе «Санкт-Петербург» выглядит так:
- 12 июня: Бельгия – Россия;
- 14 июня: Польша – Словакия;
- 16 июня: Финляндия – Россия;
- 18 июня: Швеция – Словакия;
- 21 июня: Финляндия – Бельгия;
- 23 июня: Швеция – Польша;
- 2 июля: матч 1/4 финала.