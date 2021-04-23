УЕФА официально назвал дополнительные матчи ЕВРО-2020, которые пройдут в Петербурге

Петербург проведет семь матчей ЕВРО-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

Исполком УЕФА (Европейский футбольный союз) официально объявил о переносе трех матчей группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Петербург. Ирландия не смогла гарантировать присутствие зрителей на трибунах и теперь расстается с Чемпионатом Европы.

- Матчи группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены в Санкт-Петербург, который уже принимает три матча группы B и четвертьфинал, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в Твиттере.

Встреча 1/8 финала, которую также планировали провести в Ирландии, перенесена в Лондон.

Таким образом, Петербург дополнительно получил право принять матчи Польша - Словакия, Швеция - Словакия, Швеция - Польша.

Футболистов этих сборных уже поприветствовал петербургский оргкомитет ЕВРО.

Теперь полное расписание игр ЕВРО-2020 на стадионе «Санкт-Петербург» выглядит так:

- 12 июня: Бельгия – Россия;

- 14 июня: Польша – Словакия;

- 16 июня: Финляндия – Россия;

- 18 июня: Швеция – Словакия;

- 21 июня: Финляндия – Бельгия;

- 23 июня: Швеция – Польша;

- 2 июля: матч 1/4 финала.