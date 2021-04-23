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Общество23 апреля 2021 18:20

Академик РАН объяснил, чем может обернуться для россиян продление майских праздников

По его словам ситуация может ухудшиться, если не соблюдать несколько правил
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Евгений Шляхто рассказал, чем могут обернуться длинные майские праздники для россиян Фото: НМИУ имени Алмазова

Евгений Шляхто рассказал, чем могут обернуться длинные майские праздники для россиян Фото: НМИУ имени Алмазова

Президент России Владимир Путин после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился продлить праздники с 1 по 10 мая включительно. Такое решение было принято, чтобы снизить число контактов между людьми, в том числе в общественном транспорте. Предполагается, что большая часть россиян поедет на отдых на дачи и загород. И теперь им не придется возвращаться в промежутках между отдыхом на 1 и 9 мая.

Академик РАН, глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто в разговоре с "КП-Петербург" в свою очередь согласился с тем, что такое решение благоприятно отразиться на ситуации с коронавирусом. Тем не менее, профессор уточнил, что длинные каникулы могут обернуться и фатально для эпидобстановке в стране.

- Самая хорошая идея для майских праздников - это уехать на дачу. Мне кажется, что все же не стоит массово ехать в город. А если едешь, то стоит избегать массовых мероприятий и не забывать надеть маску в местах скопления людей, - подчеркнул в разговоре с "КП-Петербург" Евгений Шляхто. – Не забывайте обрабатывать руки, мыть их с мылом после визитов, контактов. Маску не тоже нужно менять. Если есть возможный контакт, то, конечно, маску стоит надевать, а после возможного контакта - сразу менять и делать это осторожно.

При этом Евгений Шляхто призвал россиян проводить больше времени на воздухе - это благоприятно скажется на здоровье.

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