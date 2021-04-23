Нерпа Шлиссик устроил «брейк-данс» вслед за танцами Крошика

Шлиссик пустился в "брейк-данс", плотно покушав. Фото: vk.com/sealrescue

В Центре реабилитации морских млекопитающих Петербурга вновь зажигательные танцы – на этот раз в пляс пустился нерпа Шлиссик. Напомним, сутками ранее виртуозными движениями горожан порадовал «старший брат» Крошик. Фанаты нерп начали думать, что сотрудники Фонда балтийской нерпы временами учат подопечных базовым «трюкам».

- Ранее от Крошика были восточные танцы, а это уже элементы нижнего брейк-данса. Талант, что и говорить! – написал в комментариях один их подписчиков.

Позже сотрудники Фонда объяснили, что Шлиссик частенько играет подобным образом. В основном, он делает это после еды, когда доволен и с приподнятым настроением. Перед нижним «брейк-дансом» он, к слову, скушал кету.