Нерпа Крошик удивил соцсети зажигательными танцами

Крошик устроил зажигательные танцы после дегустации рыбы Фото: принтскрин видео.

Знаменитая нерпа Санкт-Петербурга Крошик не перестает радовать и удивлять своих подписчиков в социальной сети. В четверг, 22 апреля 2021 года, Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео с ластоногим, который устроил зажигательные танцы в самых лучших традиция Болливуда. Как оказалось, замдиректора Фонда дегустировал рыбу, которую раньше никогда не пробовал, и от переизбытка чувств ласты сами пошли в пляс.

- После линьки, мы научили замдиректора есть рыбу кусочками и открыли ему новый чудесный мир - мир в котором есть кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар. И как настоящий герой старых индийских фильмов, от переизбытка чувств Крошик хочет танцевать, - рассказали в Фонде.

Грации Крошика можно только позавидовать. Покружившись, он начал исполнять движения, словно танец живота, а также махать ластой в камеру, передавая привет своим подписчикам.

Пользователи соцсетей пришли в настоящий восторг от танцев, а также удивились - неужели Крошик сам разучил такие па.

- Кто научил его приветственно махать ластой? Неужели сам?

- Талант! Это он сам так научился?

Некоторые петербуржцы также отметили, что Крошик похудел и похорошел. Вероятно, это на него так сказывается руководящая должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официальная морда: Нерпу Крошика назначили замдиректора по связям с общественностью в петербургском «Фонде друзей балтийской нерпы»

По этому случаю руководство фонда издало специальный приказ (подробности)

Крошик показал, как нужно держать себя в форме на время самоизоляции

Нерпа продемонстрировала, как правильно качать пресс (подробности)