Реставрация крепости в Копорье откладывается из-за банкротства подрядчика

Крепость в Копорье отреставрируют позже, чем планировалось. Фото: vk.com/id432917

Власти Ленобласти сообщили о переносе сроков реставрации исторической крепости в Копорье из-за банкротства подрядчика, который разрабатывал проектно-сметную документацию. Напомним, в древнем памятнике обрушился главный вход в марте 2020 года. На преображение всего объекта культурного наследия планировалось потратить больше 105 миллионов рублей. Но, похоже, это произойдет нескоро.

Посетителей внутрь объекта культурного наследия пустят после завершения противоаварийных работ. Фото: vk.com/id432917

- В Копорье начали противоаварийные работы. Основное - укрепить кладку «волчьей ямы», на которую опирается и мост, и расположенные выше ворота. Также надо зафиксировать кладку опор моста. Сейчас сделана временная кровля над башнями воротного комплекса. К сожалению, это не является полноценной реставрацией из-за банкротства подрядчика, - написал глава комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой на своей странице во «Вконтакте».

Скоро власти 47-го региона объявят новый конкурс на создание проекта. Туристов в крепость будут пускать уже после окончания противоаварийных работ.