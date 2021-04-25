701 новый случай заражения коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга все еще не исключают третьей волны эпидемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Северной столице стабилизировалась: так, за минувшие сутки, по состоянию на 25 апреля, в городе вновь выявили чуть больше 700 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. А если точнее – 701 случай. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по противодействию инфекции.

- Всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 412 158 случаев заражения, - уточняют в ведомстве. – 13 045 человек скончались, из них 28 – за минувшие сутки.

В соседней Ленинградской области тоже все стабильно – за минувшие сутки там выявили 86 новых случаев заражения и зарегистрировали три новые смерти. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 42 157 человек, умерших – 1 132.

Напомним: ранее мы писали, что власти Санкт-Петербурга все еще не исключают возникновения в городе третьей волны эпидемии. Причина - недостаточно высокие темпы вакцинации и слишком медленное падение заболеваемости.