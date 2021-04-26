Под закрытым Мостом глупости Петербурга застрял внедорожник

Под закрытым на ремонт Мостом глупости застрял 205 автомобиль Фото: СОЦСЕТИ

Полтора месяца о Мосте глупости в Санкт-Петербурге ничего не было слышно, так как он закрылся на ремонт. Однако даже закрытая переправа представляет "опасность" для автомобилистов. Очередное ДТП произошло поздно вечером в субботу, 24 апреля 2021 года. Но на этот раз "жертвой" стала не "Газель", а внедорожник, который увяз в грязи.

- Кто-нибудь помогите, пожалуйста. Застрял под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской, - написал водитель внедорожника в группе взаимопомощи автомобилистов в социальной сети.

Такого рода происшествие под мостов в первый раз. Видимо, автомобилист решил объехать ремонтные заграждения и попал в ловушку. Благо, машину помогли вытащить. Но это уже 205-й автомобиль, застрявший под знаменитой переправой.

Напомним, проезд под Мостом глупости был закрыт 14 марта для того, чтобы сделать его выше. За долгие годы под мостом регулярно застревали грузовики, не обращая внимания на предупреждения об ограничении высоты.