Суд приостановил работу «Союза кинематографистов» в Петербурге

Санитарные нарушения нашли во время проведения "Артдокфеста". Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности городскую организацию «Союз кинематографистов России» за нарушение карантинного законодательства. В частности, нахождение людей без масок в зрительном зале Дома кино во время проведения фестиваля «Артдокфест».

- В месте скопления людей не соблюдалась соцдистанция, зрители в кинозале находились без масок, на месте не организовали контроль за использованием средств индивидуальной защиты. Кроме этого при входе в помещение и в санузле отсутствовали антисептики. Также в кинозалах не было обеззараживатели воздуха, - пояснили тогда в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Показы фестивальных фильмов пытались перенести на другие площадки, но безуспешно.

В итоге, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, суд назначил приостановил деятельность «Союза кинематографистов России» на 30 суток.