«Ленфильм» не будет проводить «Артдокфест»

"Ленфильм" не сможет принять ""Артдокфест" из-за отсутствия свободных площадей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Киностудия «Ленфильм» не будет проводить фестиваль «Артдокфест». Об этом корреспонденту «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе студии. Официальной причиной там назвали отсутствие возможностей и неготовность к приему мероприятия на данный момент.

- К сожалению, мы не можем предоставить площадку нашего Киноцентра для проведения фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нем по заранее утвержденному графику. Большая часть показов с фиксированными датами осуществляется на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями, которые мы не можем ни отменить, ни изменить, - говорится в тексте сообщения.

В телефонном разговоре представитель «Ленфильма» отметил, что правильно говорить не об отказе, а о невозможности киностудии предоставить свою площадку: «У нас сейчас на ремонт закрылось кафе и площадей стало еще меньше. Оно откроется после 4 мая, тогда это было бы возможно».

Напомним, что скандал разгорелся из-за фильма «Тихий голос» об истории гея, вынужденного бежать из дома. После анонсирования программы «Артдокфеста» на организаторов пожаловался борец с ЛГБТ, а Роспотребнадзор опечатал помещения в Доме кино, где планировалось мероприятие.

Позднее от проведения «Артдокфеста» отказалась площадка «Лендок». Затем с просьбой принять фестиваль себе к руководству «Ленфильма» обратился режиссер Александр Сокуров, но и тут места для авторского кино не нашлось.

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