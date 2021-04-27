Поиски без вести пропавшего 9-летнего мальчика завершились в Петербурге

Завершились поиски без вести пропавшего 9-летнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего мальчика, о местонахождении которого ничего не было известно с понедельника, 26 апреля 2021 года. Девятилетний ребенок ушел из дома на прогулку, но вечером к положенному времени не вернулся, тогда родители забили тревогу. К поискам подключились волонтеры из организации "Лиза Алерт", которые разослали ориентировку и принялись прочесывать районы.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - появилась информация уже в четвертом часу ночи.

Где все это время пропадал девятилетний ребенок, волонтеры не уточнили. На данный момент мальчика уже передали в руки родителям.

Напомним, ранее успешно завершились поиски 13-летнего подростка, которого разыскивали трое суток. Мальчик пропал еще 23 апреля. Где он находился все это время, не известно. В итоге ребенка нашли в одном из торговых комплексов города.