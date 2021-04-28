Петербург засыпало снегом утром 28 апреля

Снег накрыл Петербург утром 28 апреля Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Второй весенний месяц подходит к концу, а теплом в Санкт-Петербурге так и не пахнет. Утро среды, 28 апреля 2021 года, началось в городе со снега. Сначала белые хлопья, медленно спускающиеся с неба, заметили жители южных районов города, вслед и северных, а после снегопад начался и в центре Северной столицы.

- Просыпаешься, а за окном снег. Словно время вернулось вспять. Правда, долетая земли снег тает, - рассказал корреспондет "Комсомолки".

Действительно, практически, как только снег долетает до земли, он сразу же растворяется на сером асфальте. Остается надеяться, что сильнее снегопад не пойдет.

Напомним, что в среду в Петербурге будет прохладно и дождливо. Температура воздуха ожидается до 5-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.