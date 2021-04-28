Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 8:58

Петербург засыпало снегом утром 28 апреля

Отголоски зимней погоды прошлись по всем районам города
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Снег накрыл Петербург утром 28 апреля

Снег накрыл Петербург утром 28 апреля

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Второй весенний месяц подходит к концу, а теплом в Санкт-Петербурге так и не пахнет. Утро среды, 28 апреля 2021 года, началось в городе со снега. Сначала белые хлопья, медленно спускающиеся с неба, заметили жители южных районов города, вслед и северных, а после снегопад начался и в центре Северной столицы.

- Просыпаешься, а за окном снег. Словно время вернулось вспять. Правда, долетая земли снег тает, - рассказал корреспондет "Комсомолки".

Действительно, практически, как только снег долетает до земли, он сразу же растворяется на сером асфальте. Остается надеяться, что сильнее снегопад не пойдет.

Напомним, что в среду в Петербурге будет прохладно и дождливо. Температура воздуха ожидается до 5-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.