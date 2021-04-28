Пять петербургских полицейских награждены медалью «За смелость во имя спасения»

Дмитрий Зайцев дважды спасал тонувших в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пятеро петербургских полицейских были награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения». В их числе и лейтенант Дмитрий Зайцев, дважды спасавший тонувших в канале Грибоедова горожан.

- Также медаль вручена двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Петербурга младшему лейтенанту Александру Хохлову и сержанту Александру Хромову. В мае прошлого года у дома 66 по улице Марата они вытащили из салона горящего автомобиля заснувшего водителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Александр Хохлов и Александр Хромов спасли водителя из горящей машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Награды удостоены и двое сотрудников патрульно-постовой службы из Тихвинского района Ленобласти. Старший сержант Никита Костромин и его напарник сержант Владислав Горнев спасли мужчину из горящей квартиры - полицейские заметили ЧП во время патрулирования и достали человека из огня еще до прибытия пожарных.