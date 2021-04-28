Станцию метро «Зенит» откроют для пассажиров 2 мая

Станция "Зенит" откроется для пассажиров 2 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский метрополитен подтвердил открытие станции «Зенит» для пассажиров 2 мая. Ранее о таких планах заявляли в профильном комитете Смольного. Дата выбрана не случайно - в этот день в Петербурге пройдет решающая игра сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

- 2 мая 2021 года в тестовом режиме откроется для пассажиров станция «Зенит», - сообщает пресс-служба метрополитена.

Предполагается, что метро воспользуются зенитовские фанаты и болельщики железнодорожников, которые приедут на игру. Сам матч начнется на «Газпром арене» в 19:00. При условии победы, «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

Напомним, что станция «Новокрестовская», позднее переименованная в честь футбольного клуба, была закрыта для пассажиров в апреле 2020 года. Позднее здесь шли гарантийные ремонтные работы. В полноценном режиме метро «Зенит» откроют до конца нынешнего мая.