Станцию метро «Зенит» откроют в мае

Станцию "Зенит" откроют к ЕВРО-2020. И даже чуть раньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Зенит», которая ранее называлась «Новокрестовской» и была закрыта больше года назад, снова готова принимать пассажиров. Здесь уже побывал с инспекцией «транспортный» вице-губернатор Максим Соколов, который назвал сроки открытия.

- Откроем станцию до конца мая. Пока метростроителям нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, - написал Соколов на своей страничке ВКонтакте.

Также метростроевцы занимаются отладкой связности работы всех систем в едином пункте управления и готовят траволаторы к техническому освидетельствованию. Впрочем, по словам вице-губернатора, на безопасность пассажиров это никак не влияет, так что в тестовом режиме станцию откроют уже 2 мая, в день матча «Зенита» с московским «Локомотивом».

Ну а полная готовность станции должна быть обеспечена перед футбольным ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

- Станция «Зенит» примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию Чемпионата Европы по футболу – матчи группового тура и четвертьфинала пройдут на стадионе «Газпром Арена», - отметил Соколов.

Впрочем, Петербург может получить больше игр, чем четыре уже запланированные. Этот вопрос сейчас прорабатывается в УЕФА,

Напомним, что «Новокрестовскую «официально переименовали в «Зенит» летом 2020 года. При этом только сменой имени дело не ограничится. Внутреннее убранство вестибюля оформят в стиле футбольного клуба. И на его деньги.