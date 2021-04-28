Смольный нашел подрядчиков для создания трех перехватывающих парковок в Петербурге

В Петербурге до конца 2021 года построят еще три перехватывающие парковки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский центр управления парковками нашел подрядчиков, которые возьмутся за создание трех новых автоматизированных перехватывающих парковок. Напомним, две из них появятся у вестибюлей метро в «Рыбацкое» и «Старая Деревня», а последняя – в Пушкине, у ж/д станции «Царское Село».

Перехватывающие парковки появятся на указанных местах не случайно, поскольку такое расположение поможет автомобилистам по дороге в центр избежать пробок, оставив «ласточку» и пересев на общественный транспорт. Парковки должны начать работу до конца 2021 года.

На Тепловозной улице у метро «Рыбацкое» обустроят автостоянку на 77 мест, у «Старой Деревни» - на 81, а у железнодорожной станции «Царское Село» - на 90, - добавляют в пресс-службе Городского центра управления парковками.