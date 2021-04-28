Каждый десятый выезд «скорой» за год в Петербурге пришелся на больного коронавирусом

Медики петербургской "скорой" каждый десятый выезд тратили на помощь больным коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За 2020 год в Санкт-Петербурге каждый десятый выезд бригады скорой помощи приходился на больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию. Об этом в БКЗ «Октябрьский» рассказал губернатор Александр Беглов, поздравляя медиков с их профессиональным праздником. По словам градоначальника, в прошлом году сотрудники «скорой» около 1,5 миллиона раз выезжали к пациентам, несмотря на угрозу злополучной пандемии.

- Медики работали в сложных условиях, рисковали здоровьем и жизнью, но оставались в профессии. Год назад по поручению президента учредили День работников скорой помощи, и сегодня мы впервые отмечаем его всей страной. Это дань уважения всем вам, - сказал губернатор посетителям концертного зала перед вручением почетных грамот.

Добавим, что за 2 последних года в Петербурге построили 3 новых подстанции скорой помощи, закупили 600 планшетов для сотрудников и обновили автомобильный парк более чем на 70 машин.