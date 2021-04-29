Стримера, устроившего стрельбу в прямом эфире в Петербурге, депортируют из страны

Суд Петербурга принял решение депортировать мигранта, устроившего стрельбу в прямом эфире Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 29 апреля 2021 года, суд Санкт-Петербурга решил депортировать из страны стримера, который оскорблял зрителей в прямом эфире, а также устроил стрельбу. О поведении 22-летнего мигранта стало известно после того, как видеозапись инцидента "завирусилась" в социальных сетях.

- Суд принял решение депортировать мигранта, устроившего стрельбу в прямом эфире, - сообщил источник "Комсомольской правде".

Сам парень, который в Петербурге подрабатывает таксистом, заявил полиции, что вовремя стрима его оскорбляли, поэтому он не сдержался.

Молодого человека задержали и во время проверки выяснили, что в Петербурге он находится с нарушением миграционного законодательства. Поэтому было принято решение отправить его за пределы России. По факту стрельбы все еще ведется проверка. После этого будет принято решение.