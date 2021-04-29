В Петербурге стример устроил стрельбу в прямом эфире

В Петербурге стример устроил стрельбу и угрожал зрителям в прямом эфире Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге стример устроил стрельбу в прямом эфире, а также жестко угрожал своим подписчикам. В конце апреля 2021 года в социальных сетях "завирусилась" видеозапись данной трансляции, которая очень возмутила пользователей интернета. Полиция заинтересовалась дерзким "героем" стрима, которого нашли в тот же день.

- Им оказался 22-летний мигрант, приехавший из Средней Азии. Парень подрабатывает в Петербурге таксистом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что сама трансляция велась пару месяцев назад в одной из кальянных на Московском проспекте. Там парень отдыхал вместе со своим другом и запустил прямой эфир в одной из соцсетей.

- Меня оскорбляли в прямом эфире, - пояснил полиции свое поведение парень.

Во время стрима некоторые зрители вступили в конфликт с молодым человеком, на что тот отреагировал очень агрессивно - стал материться, оскорблять и угрожать своим обидчикам. Для убедительности он взял сигнальный пистолет и несколько раз выстрелил перед камерой.

В полиции молодой человек признал, что его поведение нельзя назвать адекватным и извинился. Однако следователи выяснили, что в Петербурге он находится с нарушениями норм миграционного законодательства. В ближайшее время материалы будут переданы в суд, где будет решен вопрос о выдворении молодого человека за пределы Российской Федерации.

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