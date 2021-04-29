Роспотребнадзор разрешил наполняемость стадиона в 75% на матче «Зенит»-«Локомотив»

Роспотребнадзор разрешил пустить до 40 тысяч болельщиков на матч "Зенита" с "Локомотивом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора внесло свою лепту в футбольные страсти и разрешило увеличить наполняемость стадиона «Газпром Арена» до 75% в матче «Зенита» с «Локомотивом». При этом сам клуб утром 29 апреля уже опроверг информацию об увеличении 50%-ной квоты до 75 или даже 100%.

- К нам поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность наполнения стадиона на матче «Зенит»-«Локомотив» 2 мая до 75% (40 тысяч человек). Управление Роспотребнадзора не против присутствия данного количества зрителей при соблюдении всех необходимых санитарных мер, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления.

Несмотря на то, что получить комментарий от «зенита» пока не получилось, вероятно, именно такое число болельщиков и сможет прийти на игру. Так как ранее в клубе отметили, что будут выполнять все предписания Роспотребнадзора.