«Зенит» опроверг наполнение стадиона на 75% в матче с «Локомотивом»

Стадион "Зенита" будет заполнен только на 50%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» опроверг слухи о том, что на игру с «локомотивом» могут допустить не 50, а 75 или даже 100 процентов болельщиков. Такая информация появилась утром 29 апреля. Получалось, что на решающий матч смогут попасть не 25, а 40 и более тысяч фанатов, но слухи так и остались слухами.

- Информация про стопроцентную заполняемость не соответствует действительности. На матче «Зенит» - «Локомотив» будут действовать последние ограничительные меры (50% заполняемости - прим.ред.). Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями, - заявили «КП-Петербург» в пресс-службе «Зенита».

Таким образом, посмотреть игру сине-бело-голубых с железнодорожниками смогут около 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что за три тура до окончания чемпионата «Зенит» имеет в запасе 58 очков. Идущие вторыми железнодорожники набрали 52. Если в воскресенье сине-бело-голубые побеждают, то становятся недосягаемыми для преследователей и обеспечивают себе чемпионский титул.

- Очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами, - уже заявил Артем Дзюба.

Согласен с ним и Малком: «Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул».

Сам решающий матч пройдет 2 мая на «Газпром Арене». Начало - в 19:00. Судить игру будет бригада лучшего арбитра России москвича Сергея Карасева. Ради болельщиков, будет открыта и станция метро «Зенит», ближайшая к стадиону.