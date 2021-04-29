Детсады Петербурга не уйдут на каникулы и будут работать с 4 по 7 мая

В садиках не будет дежурных групп, но детей оставить в них можно будет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские детсады не уйдут на длинные майские каникулы, как предполагалось ранее. Городское управление Роспотребнадзора не согласовало изменение работы дошкольных учреждений - малышей из разных групп смешивать нельзя по санитарным соображениям - и Комитету по образованию пришлось менять планы на ходу.

- Детские сады на период с 4 по 7 мая будут работать в дежурном режиме по результатам мониторинга потребности, без формирования дежурных групп. Если потребуется, к работе 4 мая приступят все дошкольные образовательные учреждения, - рассказали газете «Петербургский дневник» в пресс-службе Комитета по образованию.

Другими словами, группы в детских садах будут работать по мере необходимости, если родители, которые работают в период с 4 по 7 мая, решать отвести малышей в садик. Если такой потребности не будет, то группа закроется на все выходные.

При этом дети будут ходить именно в свою группу, а не в сборные, как при варианте с дежурными группами.

Школы, как и предполагалось, закроются с 1 по 10 мая включительно.