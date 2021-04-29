Суд арестовал петербургского режиссера, обвиняемого в растлении школьницы

Петербургскому режиссеру грозит срок за интим-переписку с 13-летней школьницей. Фото: СОЦСЕТИ

Невский районный суд Петербурга отправил под арест мужчину, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних. Причем на скамье подсудимых оказался известный в городе кинорежиссер. Его подозревают в том, что он отправлял свои интимные снимки 13-летней девочке и от нее получал такие же фото.

- 26 апреля в полицию обратилась женщина, проживающая на Архивной улице. Она рассказала, что увидела в социальных сетях своей дочери переписку с каким-то мужчиной. Проверкой было установлено, что неизвестный, через соцсети склонил 13-летнюю девочку к тому, чтобы она отправила ему свои обнаженные фотографии. После этого он отправил ей несколько своих снимков, - сообщал источник «КП» в правоохранительных органах.

27 числа 35-летний подозреваемый был задержан. В отношении мужчины взбудили уголовное дело по статье «Развратные действия, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», что означало до восьми лет лишения свободы.

- Подозреваемый вину признал. Срок заключения под стражу - до 26.06.2021, - отмечают в пресс-службе судов.

Точную меру наказания определят при рассмотрении дела по существу.