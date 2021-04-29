Петербуржцев не оставят без фейерверков на 76-ю годовщину Дня Победы

Фейерверк на 9 мая в Петербурге все-таки будет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцев все-таки не оставят без праздничного фейерверка на 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть на разноцветную россыпь пиротехники можно будет у Петропавловской крепости. Напомним, чуть ранее в Западном военном-округе говорили о скромном праздновании – с помощью 30-ю холостых залпов из орудий. Однако планы, судя по всему, поменялись.

- В 22:00, 9 мая 2021 года, начнется салют из артиллерийских орудий. В течение 10 минут расчеты фейерверочных установок выпустят более 1,5 тысяч пиротехнических изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Двенадцать артиллерийских орудий Д-44 сопроводят пуск фейерверков холостыми залпами, - добавили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, в прошлом году, когда пандемии коронавируса только пришла в Санкт-Петербург, праздничный салют на 9 мая был тайным, его устроили в Московском парке Победы.