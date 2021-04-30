Рост заражений и смертей от коронавируса зафиксирован в Петербурге 30 апреля 2021 года

Рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге произошел 30 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки произошел рост показателей по заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, на 30 апреля 2021 года в Северной столице заразились еще 725 человек, днем ранее прирост составил 716 заболевших. Скончались за последние сутки 33 пациента, накануне смертей было 27.

- Также за сутки в Петербурге выздоровели 1011 человек, на 29 пациентов меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в городе коронавирус официально зафиксирован у 415 740 человек, из них побороли инфекцию 374 736 и 13 314 скончались, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 30 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Петербуржцев активно призывают делать вакцинацию от коронавируса. В комитете по здравоохранению даже предложили дарить подарки тем, кто сделал себе прививку.

Также в городе продлили коронавирусные ограничения до 30 мая. Однако появилось оно послабление - теперь на спортивным мероприятиях разрешено заполнять зрителями более 75 процентов стадиона, но их не должно быть больше 25 тысяч человек.