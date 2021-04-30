Фигурку зайца вернут к мосту у Петропавловской крепости

Заяц вернется к Иоановскому мосту уже в ближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фигурку зайца, без которого, как кажется, нельзя представить Петропавловскую крепость, вернут на ледорез у моста. Теперь туристам опять будет куда кидать монетки. Впрочем, именно они стали причиной того, что зайца отправляли на реставрацию. Но главное - опора, на которой стоял ушастый накренилась и ее пришлось заменить новой.

- 5 мая состоится установка памятника зайцу на ледорез возле Иоанновского моста. В марте сотрудники «Мостотреста» демонтировали зайца для подготовки ледорезов (кустов свай), на которых он стоял, к осмотру и ремонту. Ледорезы накренились от ледовой нагрузки и необходимо было установить их в проектное положение. Во время ремонта ледорезов был очищен и сам миниатюрный памятник, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь для зайчика подготовлено новое место и он вновь начнет радовать петербуржцев и гостей города.

Напомним, что фигурка зайца появилась здесь неспроста, ведь остров, с которого начинался современный Петербург, называется Заячьим. А памятник ушастым обитателям был установлен у входа в Петропавловскую крепость в 2003 году, к 300-летию Северной столицы.