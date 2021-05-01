Сезон фонтанов стартовал в Санкт-Петербурге

Фонтан у Казанского собора всегда начинает работу одним из первых. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 мая в Петербурге начинается сезон фонтанов. После перерыва город вновь украсят брызги и шум воды. С сегодняшнего дня запустили в работу фонтаны в сквере у Казанского собора, у Зимнего дворца, у Воронихинской решетки, в Парке 300-летия Петербурга и множество других по всему городу.

Во второй половине майских праздников, ко Дню Победы, включат и еще ряд значимых фонтанов. Это будут главный фонтан Московского парка Победы «Слава», комплекс на Московской площади и на площади Ленина, фонтан в Южно-Приморском парке Победы, фонтана на Павловской улице в Колпино, фонтана со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади Петергофе, а также фонтана «Крестики-Нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.

Напомним, что летний сезон также открыл 24 апреля Петергоф. А большой Весенний праздник «столица фонтанов» проведет 22 мая – его посвятят 300-летию водоподводящей системы фонтанов Петергофа.