Солнечные и теплые выходные прогнозируют в Санкт-Петербурге

В первые майские выходные в Петербурге будет солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начало майских праздников порадует петербуржцев хорошей погодой. Сегодня, 1 мая, в городе вовсю светит солнце. Не ожидается в первый выходной день и осадков. Температура воздуха днем достигает +9 градусов тепла. На такой же волне пройдет и воскресенье, 2 мая.

Как следует из данных Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Петербурге тоже не ожидается осадков. Ветер, если и будет, то слабый и переменный. Встретят Пасху петербуржцы тоже в тепле и под солнцем. Температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. А вот сама пасхальная ночь будет довольно холодной, так что тем, кто собирается идти на пасхальные службы в храмы стоит одеться потеплее. Термометр покажет от -1 до +1 градуса.