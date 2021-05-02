«Зенит» повел в матче с «Локомотивом»

Дзюба забил гол в игре с "Локомотивом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» сделал первый шаг к досрочному чемпионству и повел в матче с московским «Локомотивом». Мяч на 19-й минуте центральной встречи 28 тура Российской Премьер-лиги забил Артем Дзюба.

- Азмун и Малком пытались переиграть Гилерме, тот отразил оба удара, мяч отскочил к Дзюбе и Артем парашютиком отправил его в ворота, - радуется пресс-служба «Зенита».

Напомним, что победа в сегодняшней игре гарантирует петербуржцам первое место по итогам чемпионата за два тура до его окончания. Выигрыш «локомотива» означает крайнее обострение ситуации в Премьер-лиге - железнодорожники приближаются к «Зениту» на расстояние шага. По итогам 27 туры «Зенит» имеет 58 очков, «Локомотив» - 52.

Трансляцию матча ведет «КП-Петербург».