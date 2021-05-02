Азмун сделал счет 2:0 в пользу «Зенита»

Сердар Азмун удвоил преимущество "Зенита". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сердар Азмун увеличил преимущество «Зенита в матче с «Локомотивом». На 39-й минуте матча иранский нападающий сине-бело-голубых замкнул головой навес с углового Себастьяна Дриусси и заколотил мяч в нижний левый угол ворот Маринато Гилерме.

- Навес Себы — и Сердар вколачивает мяч в ворота Гилерме, - отмечает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что на 19-й минуте первый гол «Зенита» красивым «парашютом» забил Артем Дзюба.

Победа в этом матче делает «Зенит» чемпионом.