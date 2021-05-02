Спикер ЗакСа посетил всенощную службу в Казанском соборе

Пасхальная служба прошла в Казанском соборе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетил всенощную службу в Казанском соборе, а после поздравил всех жителей северной столицы со светлым праздником Пасхи.

- В эту святую ночь весь православный Петербург встречает главный христианский праздник – светлое Воскресение Христово. «Смертию смерть поправ», наш Спаситель дал человечеству вечный завет веры, надежды и любви. Это торжество света над тьмой, самый радостный весенний день, - отметил глава парламента. - В год небесного покровителя нашего города – святого благоверного князя Александра Невского – мы ощущаем незыблемость наших общих ценностей, наш долг перед Богом и ближними.

Также спикер ЗакСа поделился Благодатным огнем из Иерусалима с верующими.

Отметим, что пасхальную службу в Казанском соборе провел Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Вячеслав Макаров посетил пасхальную службу. Фото: Пресс-служба ЗакСа.

Как прошла сама служба, ранее рассказывала «Комсомольская правда».