Ростральные колонны зажгли в честь победы «Зенита» в Российской премьер-лиге

Ростральные колонны зажигали в честь победы "Зенита" в чемпионате России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростральные колонны зажглись вместе с финальным свистком арбитра матча «Зенит»-«Локомотив», в котором петербургская команда добыла третье подряд чемпионство. Встреча завершилась со счетом 6:1, а победителей турнира уже поздравил губернатор Петербурга.

- «Зенит» завоевал восьмые по счету золотые медали. Это не просто очередной титул. Наш клуб становится сильнейшим уже три года подряд. Такое под силу только великим командам, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба городской администрации.

Отметим, что тремя голами в ворота «Локомотива» отметился Сердар Азмун, два забил Артем Дзюба, вышедший на поле с капитанской повязкой, а последним огорчил железнодорожников Малком.

Теперь, за два тура до окончания чемпионата России, «Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаем для преследователей.