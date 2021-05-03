Лосей, гуляющих вдоль КАД, заметили утром 3 мая

Двух лосей заметили на КАД в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Двух лосей заметили рядом с Кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга. Парочка сохатых прогуливалась вдоль трассы рано утром в понедельник, 3 мая 2021 года. Вероятно, животные почувствовали, что у людей выходные и дорога свободна, поэтому они без страха вышли на "променад".

- Сегодня утром на 6-7 километре КАД были замечены лоси, - рассказал очевидец.

Место, где автомобилист встретил лосей находится между Лисьим Носом и ЗСД, причем к скоростной трассе даже ближе. Животные почти не отреагировали на гостя в виде автомобиля, лишь оценивающе посмотрели на него и пошли дальше своей дорогой.

Лосей не редко встречают и даже в самом Петербургом. Так, осенью одинокий и задумчивый лось вышел погулять в Приморском районе города. Лось спокойно шел по дороге на проспекте Авиаконструкторов, остановился, огляделся по сторонам и ушел на газон, дальше гулять по проспекту.