"Метеор" из Петербурга в крепость "Орешек" запустили 3 мая

В Крепости Орешек начался новый туристический сезон / Фото: Администрация Ленобласти

В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 мая 2021 года, запустили новый туристический маршрут "Путь Петра Великого", который соединит Северную столицу и крепость "Орешек". Прокатиться по пути можно на теплоходе, который теперь будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.

- Маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Нева и, через Ладожское озеро, попадает в реку Свирь, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Также по пути "Метеор" будет делать остановки, чтобы туристы могли посетить крепость "Орешек", побывать на Ладожских каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска первого корабля Балтийского флота знаменитого фрегата "Штандарт".

Напомним, что сама крепость "Орешек" открылась еще 1 мая. До нее можно добраться на специальной водной переправе от города Шлиссельбург.